Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выдвинулась на выборы в думу Екатеринбурга

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова подала документы в избирком Свердловской области для участия в выборах в Екатеринбургскую городскую думу, пишет Znak.com.

По данным издания, она пойдёт самовыдвиженцем по одномандатному избирательному округу № 9, где основным конкурентом актрисы станет действующий депутат-единоросс Елена Дерягина, кандидатуру которой поддерживает вице-губернатор Владимир Тунгусов. По округу также пойдут глава свердловского представительства организации «Гражданский патруль» Роман Тихонов (от ЛДПР), активист КПРФ Денис Курочкин, предприниматель Василий Чачин (от СР) и представитель «Яблока» Юрий Лесников.

Для регистрации Михалковой будет необходимо до 25 июля собрать подписи 0,5% избирателей округа — всего около 300 штук.

«Ленинский район — это во многом лицо города. Я хочу, чтобы в Ленинском районе на вопрос "Кто ваш депутат?" люди не пожимали плечами, а отвечали: "Юлия Михалкова!" Для меня приоритет — дети, современная городская среда, удобная транспортная инфраструктура, благоустройство и озеленение центра города. Уверена, что добьюсь того, чтобы мои избиратели, мои соседи вначале говорили: это наш депутат, а уже потом — участница "Уральских пельменей"», — прокомментировала своё выдвижение Юлия Михалкова.

Одной из причин выдвижения Михалковой на выборы в гордуму источники называют произошедшее на праймериз «Единой России» в 2016 году, когда актриса заняла третье место после активно раскручивавшегося кандидата Павла Крашенинникова и олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, но была вынуждена отказаться от места в списке в пользу главы Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских. Отдать своё место Михалкова решила только после длительных уговоров со стороны Владимира Тунгусова, который тогда только возглавил администрацию свердловского губернатора.