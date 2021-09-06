Актриса Нижнетагильского драматического театра попала в серьёзную аварию и теперь ищет свидетелей ДТП (ВИДЕО)

Актриса Нижнетагильского драматического театра Светлана Кравченко вместе со своей семьёй попала в аварию. Происшествие произошло 5 сентября на трассе Нижний Тагил — Черноисточинск в 11:20. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора едущего следом автомобиля.

На кадрах видно, как по трассе друг за другом едут три автомобиля. Семья актрисы на Volkswagen Polo решила обогнать машины, которые двигались впереди. Но одновременно с ними на обгон пошла вторая машина — LADA Priora. В результате автомобиль Volkswagen Polo, в котором ехали Светлана, её муж и ребёнок, пытаясь уйти от столкновения, уходит влево, теряет управление, вылетает в кювет и переворачивается. Актриса уточняет, что в ДТП никто не пострадал.

«Водитель LADA Priora начал перестраиваться, обгонять впереди его едущий автомобиль. Всё произошло в момент, когда мы начали обгонять этот автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП», — рассказала АН «Между строк» актриса.

Сейчас семья ищет водителя LADA Priora, который скрылся с места ДТП. Если вы стали очевидцем данной аварии и у вас есть записи с видеорегистратора, сообщите об этом Светлане.

Отметим, что после этой аварии через 2 часа на данном участке трассы произошло массовое ДТП. Один из водителей засмотрелся на лежащую в кювете машину Светланы и притормозил. Следующий автомобиль тоже приостановился рядом с местом ДТП. В результате этого несколько автомобилей врезались друг в друга.