Актриса из Нижнего Тагила сравнила с адом дорогу на общественном транспорте от вокзала до Вагонки 

Проблемы с общественным транспортом уже не первый год волнуют тагильчан. Актриса Нового Молодёжного театра в Нижнем Тагиле Ксения Зрюкина «не выдержала» и написала в одном из городских сообществ пост о том, как она ехала в переполненном автобусе от вокзала до Вагонки. Как рассказала АН «Между строк» девушка, пост она написала на эмоциях ещё месяц назад, но администрация паблика опубликовала его лишь накануне.

«Наверно, на протяжении всей жизни человек задаётся вопросом: “Что ждёт нас после смерти? Есть ли рай и ад?” Я нашла ответ. Попробуйте вечером в жару уехать на Вагонку и окажетесь в аду. Здесь вам предоставлены пекло, черти и котлы, вы мучаетесь, кажется, вечность. А потом выходите на остановке, и вот он — рай: бесконечное счастье, блаженное пространство вокруг, облачка и покой, даже трава кажется зеленее. Секрет найден: кажется, после смерти все грешники будут бесконечно ездить по маршруту вокзал — Вагонка», — написала актриса в сообществе «Чёрный список Нижнего Тагила».

Перевозчики заявляют, что сейчас в Нижнем Тагиле не хватает водителей, поэтому на маршруты выходят не все транспортные средства, из-за чего тагильчане вынуждены стоять в очередях и ехать в переполненных автобусах.

В этом году в мэрии признали, что бизнес автобусных перевозок для коммерческих компаний является неприбыльным, а потому штрафы за неисполнение контрактных обязательств и некачественные услуги не являются решением проблемы. Глава города уже не раз заявлял о создании муниципального перевозчика. Недавно стало известно, что до конца года в Нижнем Тагиле закупят более 50 новых автобусов по федеральной программе, но пока не ясно, кто их будет эксплуатировать. Если идея воссоздания муниципального перевозчика не будет реализована, то автобусы вновь отправятся в автопарки частных компаний.