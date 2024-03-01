Актриса из Нижнего Тагила снялась в новых российских сериалах «Великая. Золотой век» и «Страх над Невой»

Бывшая актриса Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Елена Житенёва сыграла небольшие роли в новых российских сериалах «Великая. Золотой век» (12+) (Первый канал) и «Страх над Невой» (18+) («Иви», НТВ). Елена рассказала «Афише МС» о работе в кино и театре, планах на будущее.

«Есть различные сообщества, в которых выкладывают кастинги на разные проекты. В одном их них я увидела, что срочно нужна девушка, и отправила свою видеовизитку. Вскоре со мной связалась кастинг-директор и сказала, что меня утвердили на эпизодическую роль крестьянки в сериале “Великая. Золотой век”. В сериал “Страх над Невой” я тоже попала по фото и видеовизитке. Там я исполнила роль секретаря Леночки генерала Смирнова. Вся эта система с эпизодниками хорошо отлажена, поэтому очень важно иметь правильно записанную визитку, по которой тебя будут выбирать», — рассказала «Афише МС» Елена Житенёва.

Елена родилась в Нижнем Тагиле и прожила в родном городе 25 лет. После окончания в школы № 13 в Северном посёлке в 2010 году поступила в НТГСПА на факультет сценических искусств (театральный профиль) к преподавателю Владимиру Вейде. После окончания института служила 4 года в Молодёжном театре. Сейчас тагильчанка работает в двух театрах: «PRO Человека» (Санкт-Петербург) и детском музыкальном театре «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

«Впервые на съёмки я попала ещё в Нижнем Тагиле в 2014 году, мы снимали фильм про Никиту Демидова. Я играла девку Ефимью, дочь сплавщика. Да, это было любительское кино, но это уже был опыт. В большое кино я попала в Питере из любопытства, тогда снимали “Серебряные коньки”, я пошла туда в массовку. Кстати, меня там хорошо видно, крупный план. Фильмография моя пока небольшая. Чуть больше 10 проектов, но я иду дальше. Для меня очень важно участие в документальном фильме “Я открою ладони, положу на них мир”. Его сняла выпускница режиссёрского факультета одного из вузов Санкт-Петербурга Евгения Морозова. Это очень ценный опыт для меня. Фильм пока не появился в Сети, потому что ещё в процессе обработки. Но скоро его можно будет увидеть», — говорит актриса.

По словам тагильчанки, подробно про все текущие проекты она пока рассказать не может, так как есть секреты кинопроизводства. Но скоро Елену можно будет увидеть в сериале «Алекс Лютый. Дело сирот» (18+).