Актриса из Нижнего Тагила попала в лонг-лист престижной театральной премии вместе с известными российскими актёрами

Актриса из Нижнего Тагила Екатерина Прозорова-Лель, представляющая Новый Молодёжный театр, вошла в лонг-лист международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Она стала одним из номинантов в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль жены Петровича в пластическом спектакле по повести Гоголя «Шинель» (12+).

«Звезда Театрала» — это премия, которую с 2008 года проводит московский журнал «Театрал». Здесь голосуют не эксперты, а зрители. В этом году отдать свои предпочтения можно в 16 различных категориях. В числе других номинантов на премию «Звезда Театрала» — Александр Домогаров, Вениамин Смехов, Виктория Исакова, Евгения Крегжде, Яна Сексте, Иван Янковский, Сергей Безруков, Лев Додин, Нина Чусова, Филипп Гуревич.

Екатерина Прозорова-Лель окончила НТГСПА по направлению «Театральное искусство», в театре работает с 2009 года. На её счету уже более 16 ролей из текущего репертуара Нового Молодёжного театра.

Сейчас идёт зрительское голосование за попадание в шорт-лист премии. Отдать свой голос за тагильчанку можно до 31 августа 2024 года нас сайте премии https://www.teatral-online.ru/star/longlist/. Церемония вручения традиционно проходит в первый понедельник декабря на одной из центральных театральных площадок Москвы.