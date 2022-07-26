Актриса из Нижнего Тагила Арина Постникова рассказала в эксклюзивном интервью АН «Между строк» о втором сезоне сериала «Война семей» на ТНТ, связи с родным городом и о роли, которую она мечтает сыграть 

На телеканале ТНТ с 25 июля стартовал второй сезон комедийного сериала «Война семей» (16+). Вместе Александром Робаком, Егором Бероевым и Ольгой Медынич к съёмкам вернулась актриса из Нижнего Тагила Арина Постникова. АН «Между строк» удалось пообщаться со звездой и задать ей несколько вопросов о долгожданном втором сезоне сериала, связи с родным городом, сложностях актёрской работы и о роли, которую Арина мечтает сыграть.

О втором сезоне сериала «Война семей»

Первый сезон «Войны семей» выходил на ТНТ с 17 февраля по 4 марта 2020 года. С тех пор прошло два с лишним года, и, как утверждает Арина, зрители очень ждали новый сезон, поэтому на съёмки было выделено рекордно малое количество времени.

«Всё делалось для того, чтобы сериал быстрее вышел на экраны. У нас были максимально сжатые сроки: вместо месяца одну сложную локацию, к примеру, мы снимали неделю или две. Из-за бюрократических нюансов сначала состоялась цифровая премьера. Тем не менее я счастлива, что проект выйдет в эфире, и надеюсь, что он найдёт своего зрителя, ведь он этого достоин», — рассказала Арина АН «Между строк».

О Нижнем Тагиле

Арина родилась и выросла в Нижнем Тагиле. Несмотря на то, что в родном городе осталась вся её семья, актриса бывает здесь редко.

«Часто бывать в Нижнем Тагиле, к сожалению, не получается. Дорога занимает много времени, но если оно у меня есть, я приезжаю к семье. Здесь живут все мои близкие, родители и родственники. Из друзей, к сожалению или к счастью, никого не осталось. Мы взрослеем, круг общения и интересы меняются. С годами наше общение сошло на нет. Если с кем-то встречаемся, то, безусловно, мы рады видеть друг друга, но близких отношений не поддерживаем», — говорит актриса.

О профессиональном выгорании актёров сериалов

Хотя Арина уже опытная актриса, за всю карьеру ей не приходилось играть одну роль на протяжении большого количества сезонов.

«Мой самый долгий опыт съёмок — это два сезона “Восьмидесятых” и два сезона “Войны семей”. Второй сезон даётся мне проще, чем первый, потому что я уже знакома с героиней и знаю, как она могла бы поступить. Ты не тратишь время на проработку образа, ты уже в нём купаешься. Может быть, если бы у нас был 155-й сезон и мы состарились, то я бы выгорела», — отмечает Арина.

Постникова вспоминает рассказы коллег, имевших опыт долгих съёмок в одной роли, и говорит, что каждый актёр по-разному вспоминает его. Кто-то скучает по этому, а кто-то не хочет переживать подобное больше никогда.

О сложностях актёрской работы

Самыми сложными в плане съёмок актриса называет ситуации, которые она не может контролировать. Например, когда во время сцены идёт дождь или ломается оборудование.

«У нас во втором сезоне будет сцена на реке в плавучей бане. Там было невероятно холодно. Тебе надо играть, а у тебя синие губы, замёрз язык и не открывается рот. Это и смешно, и страшно, ведь ты ничего с этим поделать не можешь, а играть всё-таки нужно. Ещё очень тяжело мне даётся ожидание. Проще 24 часа на площадке отработать, чем ждать два часа, пока готовится твоя сцена. Легче всего даётся сам творческий процесс, если компания талантливая и дружеская. Когда всё происходит по живому и рождаются интересные моменты. Это здорово».

О сходстве со своей героиней

Арина считает, что героиня сериала Лена по характеру является её полной противоположностью. В то же время, признаётся актриса, Лена — героиня своего времени, у неё есть чему поучиться.

«Она моя полная противоположность. К примеру, я не могу понять её отказ получить высшее образование. Мне кажется, это очень здорово — пойти куда-то учиться и узнать много нового. Особенно если это та сфера, которую ты любишь. Моё образование — это четыре прекрасных года жизни. Лена придерживается других взглядов, и я таких людей тоже знаю. Она во многом героиня своего времени — как чувствует, так и живёт. Она ни к чему не привязана, открыта в своих чувствах. Она не думает, кто и что скажет, а просто живёт свою жизнь. Есть вещи, которым я у неё учусь, хотя есть и те, которые я искренне не понимаю», — рассуждает актриса.

О роли мечты

Арина признаётся, что хотела бы сыграть знаковую и объёмную роль в каком-нибудь фильме наподобие «Форреста Гампа» (16+) или «Мирного воина»(12+). Девушка уверена, что главная задача актёра — вдохновлять зрителя, а фильм, который можно пересматривать много раз, — настоящий повод для гордости.

«Актёрская работа — это всегда сюрприз. Никогда не знаешь, что преподнесёт судьба, какой сценарий придётся сегодня прочитать и какую роль придётся завтра сыграть. Хочу сыграть большую, знаковую и объёмную роль, которая бы на многие годы запала в сердце как зрителям, так и мне», — подытоживает Арина.

Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле в 1993 году. Когда девочке было четыре года, родители отвели её в танцевальную студию, где она занималась народными танцами и классической хореографией. Вскоре юная тагильчанка была зачислена в детский ансамбль «Родничок». Немного позднее она стала дополнительно заниматься вокалом в музыкальной студии «Сюрприз». С этим коллективом девочка объездила полстраны, неоднократно становилась лауреатом престижных музыкальных премий.

После окончания школы поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт (курс В. И. Марченко), специализация «Артист драматического театра и кино». В 2014 году Постникова успешно окончила вуз и переехала в Москву. В кино Арина дебютировала ещё в студенчестве: в 2013 году ей досталась главная женская роль в полнометражном психологическом триллере «Миссия 1.2», который вышел на экраны в 2016-м. Затем была главная роль в полнометражной комедии Филипа Коршунова и Павла Санаева «Полное превращение», после которого молодую актрису пригласили в пятый сезон популярного молодёжного сериала «Восьмидесятые». Там Постникова сыграла журналистку легендарного издания «Огонёк» Сашу Новикову. Всего на счету актрисы около 20 ролей в большом кино.