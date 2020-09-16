Актриса драматического театра Ирина Цветкова выпустила сольный альбом

Актриса Нижнетагильского драматического театра, певица и автор песен Ирина Цветкова опубликовала в Сети свой сольный альбом. Работа над пластинкой Ad libitum (произвольная программа) заняла больше года.

Обложку для альбома снял тагильский фотограф Сергей Скоробогатов. На чёрно-белом снимке Ирина поёт в лейку для душа в ванной. По её словам, ей хотелось, чтобы снимок отражал лёгкость и позитив песен, вошедших в пластинку.

«Альбом мы начали записывать с группой “Шляпусдул” около двух лет назад. Тогда я ещё не планировала выпуск полноценного альбома, просто хотела, чтобы некоторые песни были в записи. Но когда их становилось больше, поняла, что это уже и есть самый настоящий альбом. Олег Вахрушев (гитара), Данил Зинеев (бас-гитара), Саша Миронова (клавиши), Антон Рощенюк (барабаны), Алина Маркина (скрипка), Евгений Киприянов (гитара), Ася Марамыгина (бэк-вокал) — без этих ребят ничего бы не состоялось! Все они потратили много сил и времени, чтобы сделать мою музыку интересней, писали соло для своих инструментов. Ася записала прекрасные “бэки”, Алина и Антон специально приезжали из Перми, где они живут и учатся, чтобы дописать партии для альбома. В общем, поддержка была огромная — и финансовая в том числе. Выход сольного альбома для меня значит то, что мечты сбываются и что теперь мою музыку многие смогут послушать. Это здорово и приятно», — рассказала «Афише МС» Ирина Цветкова.

В планах у певицы запись новых песен и съёмки клипа. А ещё концерт, который пройдёт уже в эту субботу, 19 сентября, в 19:00 в баре «Гора».

Напомним, 18 апреля, в самый разгар самоизоляции, в прямом эфире в Instagram «Афиши МС» прошёл онлайн-концерт Ирины Цветковой и её друзей. Музыканты исполнили песни, которые вошли в сольный альбом певицы, а также ответили на вопросы зрителей.