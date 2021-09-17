Актриса Арина Постникова из Нижнего Тагила вошла в топ-100 сексуальных женщин России

28-летняя актриса Арина Постникова из Нижнего Тагила вошла в сотню самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM. Рейтинг постоянно обновляется, на момент публикации девушка занимает в нём 15-е место.

Арина обогнала певицу Бьянку, актрису Екатерину Варнаву, блогера Анастасию Ивлееву. Третье место в рейтинге заняла певица Анастасия Каменских, второе — актриса Любовь Новикова-Аксёнова, а лидером топа на данный момент является певица Анна Плетнёва.

Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле 10 июня 1993 года. В четыре года родители отвели Арину в танцевальную студию, где она занималась народными танцами и классической хореографией. Вскоре девочка была зачислена в детский ансамбль «Родничок». Немного позднее она стала дополнительно заниматься вокалом в музыкальной студии «Сюрприз». С этим коллективом объездила полстраны, неоднократно становилась лауреатом престижных музыкальных премий.

В кино Арина дебютировала ещё в студенчестве — в 2013 году ей досталась главная женская роль в полнометражном психологическом триллере «Миссия 1.2», который вышел на экраны в 2016 году. Затем был криминальный детектив «Беспокойный участок», после которого молодую актрису пригласили в пятый сезон молодёжного сериала «Восьмидесятые». Там Постникова сыграла журналистку легендарного издания «Огонёк» Сашу Новикову. Всего на счету актрисы около 20 ролей в большом кино.