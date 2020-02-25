Активисты «Молодой гвардии» вынесли гроб к мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге молодогвардейцы «Единой России» выставили гроб напротив здания городской администрации на площади 1905 года. В пресс-службе движения пояснили, что таким образом активисты хотели выступить против продажи снюса в России. На импровизированное надгробие юные единороссы нанесли надпись «Табаков Снюс Никпэкович 2000–2020», в сам гроб был помещён мужской манекен.

«Мы не хотим допустить ситуацию 2019 года, когда продажа снюса была на пике. Выбрали гроб, потому что, на наш взгляд, именно этот объект показывает, какой вред здоровью наносит употребление снюса», — рассказал Znak.com координатор свердловского МГЕР Артём Николаев.

Помимо этого, активисты выставили на пикете хоккейные ворота, в которые периодически забивали упаковку снюса вместо шайбы. Ребята пояснили, что таким образом они выражали свой протест против употребления никотиновой смеси.