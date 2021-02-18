Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко получила 4 года условно

В Ростове-на-Дону суд приговорил активистку «Открытой России»* Анастасию Шевченко к четырём годам условно за участие в деятельности нежелательной организации. Женщина стала первым человеком в России, против которого возбудили уголовное дело по статье 284.1 УК РФ.

Поводом для возбуждения дела стали организация политических дебатов и публикация о лекции «Открытой России». Сама Анастасия заявляет, что состояла в российском сетевом движении, которое было создано в Москве и действует на территории страны, но не вела никакой незаконной деятельности.

Обвинение просило для Шевченко пять лет колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие двух несовершеннолетних детей и поведение фигурантки во время следствия, пишет «Коммерсантъ». В результате женщину приговорили к четырём годам условно с испытательным сроком на четыре года.

С 23 января 2019 года Шевченко находилась под домашним арестом. Тогда же дело вызвало общественный резонанс после того, как её не допустили к умирающей в больнице 17-летней дочери.

*Входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций.