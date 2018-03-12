Активист, арестованный за пикет в день визита Путина в Екатеринбург, объявил голодовку

Свердловский областной суд 12 марта рассмотрит апелляцию активиста Сергея Тиунова, который получил 15 суток административного ареста за отказ свернуть плакат «Хочешь ещё 6 лет вранья и воровства? Голосуй за Путина!» в день визита президента России в Екатеринбург, пишет Znak.com.

Как сообщили в движении «Екатеринбург — За свободу», после ареста Тиунов объявил сухую голодовку, его состояние ухудшилось, поэтому неизвестно, сможет ли он сам присутствовать в суде.

Сергей Тиунов был задержан 6 марта, в день визита Владимира Путина в Екатеринбург, на перекрёстке улиц Ленина и 8 Марта, где он стоял с одиночным пикетом с плакатом и флагом России. 7 марта Ленинский районный суд назначил активисту 15 суток административного ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение при пикетировании». В первый раз его задержали 7 октября 2017 года во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального.

В движении «Екатеринбург — За свободу» уверены, что Тиунов не нарушал закон, так как одиночный пикет не требует согласования, а движение с плакатом и флагом не регламентируется законами.

6 марта движение «Екатеринбург — За свободу» провело серию одиночных пикетов, приуроченных к визиту президента Владимира Путина в Свердловскую область. Министерство общественной безопасности региона не разрешило активистам провести традиционную акцию 6 мая в честь политзаключённых, аргументировав это тем, что площадки заняты под празднование 100 дней до чемпионата мира по футболу.