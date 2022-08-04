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Акция «Ночь кино» с бесплатными киносеансами вновь пройдёт в Нижнем Тагиле 

04.08.2022 11:31
Акция «Ночь кино» с бесплатными киносеансами вновь пройдёт в Нижнем Тагиле 

27 августа в России в седьмой раз состоится акция «Ночь кино» (6+). В Свердловской области к ней присоединится 131 площадка, в том числе кинотеатр «Красногвардеец» Нижнего Тагила. 

В этом году в список фильмов традиционно вошли самые успешные отечественные премьеры 2021–2022 годов. В их числе спортивная драма «Чемпион мира» (6+) Алексея Сидорова, комедия «Пара из будущего» (12+) Алексея Нужного и семейная сказочная комедия «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+) Дмитрия Дьяченко. 

Вход на все сеансы свободный. В скором времени «Красногвардеец» опубликует расписание показов. 

В 2021 году в Свердловской области к «Ночи кино» присоединилось 85 площадок. Показы посетили 16 802 зрителя.

Фото: паблик кинотеатра «Красногвардеец» во «ВКонтакте»
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