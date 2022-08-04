Акция «Ночь кино» с бесплатными киносеансами вновь пройдёт в Нижнем Тагиле 

27 августа в России в седьмой раз состоится акция «Ночь кино» (6+). В Свердловской области к ней присоединится 131 площадка, в том числе кинотеатр «Красногвардеец» Нижнего Тагила.

В этом году в список фильмов традиционно вошли самые успешные отечественные премьеры 2021–2022 годов. В их числе спортивная драма «Чемпион мира» (6+) Алексея Сидорова, комедия «Пара из будущего» (12+) Алексея Нужного и семейная сказочная комедия «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+) Дмитрия Дьяченко.

Вход на все сеансы свободный. В скором времени «Красногвардеец» опубликует расписание показов.

В 2021 году в Свердловской области к «Ночи кино» присоединилось 85 площадок. Показы посетили 16 802 зрителя.