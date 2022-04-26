Акция «Бессмертный полк» вернётся в Нижний Тагил после двухлетнего перерыва 

В 2022 году 9 мая жители Нижнего Тагила впервые после двухлетнего перерыва смогут поучаствовать в акции «Бессмертный полк». Из-за пандемии она не проводилась с 2020 года.

Ежегодно в городе всероссийскую акцию «Бессмертный полк» организует телекомпания «Телекон». Сбор участников в этом году состоится в 9:30 на площади перед кинотеатром «Современник».

В этом году в некоторых городах России, в том числе в Екатеринбурге, организаторы «Бессмертного полка» предложили пронести по улицам портреты участников локальных войн и спецоперации России на Украине. В Нижнем Тагиле подобная инициатива не была поддержана.

«Изначально акция создавалась в память о Великой Отечественной войне. Мы поддерживаем эту традицию семейной памяти, поэтому этот день хотим посвящать солдатам и всем, кого коснулась Великая Отечественная война», — рассказал АН «Между строк» один из организаторов акции в Нижнем Тагиле.

Парад в Нижнем Тагиле начнётся 9 мая в 10:00. Колонна «Бессмертного полка» пройдёт сразу после военной техники и военнослужащих.