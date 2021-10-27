Агрокомплекс под Нижним Тагилом уличили в экологических нарушениях 

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в ходе плановой проверки выявили нарушения в работе свинокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате надзорных мероприятий были выявлены нарушения, допущенные ООО «Агрокомплекс "Горноуральский"» при ведении производственного экологического контроля, инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещении отходов, деятельности по их утилизации.

«Должностные лица и предприятие будут привлечены к ответственности», — заявили в ведомстве. ﻿﻿﻿﻿

Ранее на агрокомплекс, где содержатся более 40 тысяч свиней, жаловались жители рядом расположенных населённых пунктов — по их словам, с полей, куда изливаются отходы предприятия, исходит сильный запах. Агрокомплекс подвергался проверкам со стороны Россельхознадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры. Свиноферму штрафовали на 2 млн рублей за загрязнение окружающей среды.