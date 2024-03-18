Агентству новостей «Между строк» 11 лет!

Сегодня, 18 марта, Агентству новостей «Между строк» исполняется 11 лет. Не устанем повторять, что каждый прожитый год — это своего рода вызов, который мы бросаем сами себе. И всегда побеждаем. В такие моменты не хочется быть банальными и повторять, что у нас самое крутое СМИ Нижнего Тагила и что мы бесконечно благодарны за доверие нашим читателям, спонсорам и партнёрам. А хочется обернуться назад и вспомнить, что интересного и запоминающегося произошло в нашей редакции за всё это время. Поэтому мы решили рассказать вам 11 малоизвестных, подзабытых или совсем секретных фактов об АН «Между строк».

1. Мало кто помнит, но АН «Между строк» к своему первому дню рождения организовало настоящий конкурс красоты. Определяли самых красивых тагильчанок в режиме онлайн и офлайн.

2. В 2014 году благодаря АН «Между строк» в Нижнем Тагиле впервые прошла акция «Тотальный диктант». А уже в 2016 году количество участников достигло 1000 человек.

3. 1 октября 2015 года начала работу «Афиша МС». Через месяц был запущен собственный сайт проекта, а через три уже полноценно работала целая редакция: журналист, контент-менеджер, редактор, дизайнер. Проект стал едва ли не единственным в городе, регулярно и подробно освещавшим культурные события в Нижнем Тагиле.

4. В 2016 году по приглашению АН «Между строк» в Нижнем Тагиле в клубе «Дребезги» выступила легенда русского рока конца 1980-х Настя Полева.

5. В период с 2015 по 2018 год в редакции проводился конкурс профмастерства «Звёздочка месяца». Была подготовлена информация об успехах каждого сотрудника, методом тайного голосования выбирался победитель.

6. За всё время существования редакции у нас сменилось три служебных автомобиля. Сначала был ВАЗ-2109, потом ВАЗ-2113 и Chevrolet Lanos. И только наш водитель остаётся бессменным.

7. Как-то сотрудники рекламного отдела АН «Между строк» занимались рекламной кампанией фильма «Пятница» (18+), в котором снялись Сергей Бурунов, Данила Козловский, Настасья Самбурская и Катя Шпица. Успешная работа всероссийского масштаба вывела наших рекламщиков на новый уровень — было открыто агентство продвижения «Промонт», которое сейчас работает с крупными проектами на территории страны.

8. Однажды в качестве подарка на день рождения отдел рекламы выпустил для журналистов лимитированную версию правильных витаминок-медиалогинок. Было очень неожиданно и приятно!

9. Долгое время нашим талисманом была кошка Буква. Она внимательно следила за работой редакции и обожала смотреть прямые эфиры.

10. А вообще, через горнило нашей редакции прошли более 30 человек. Несмотря на то, что некоторые считают работу у нас настоящим адом, многие из «бывших» успешно занимаются деятельностью, связанной с написанием текстов, журналистикой и PR. Мы за них безумно рады.

11. В 2021 году наш директор Егор Бычков просто взял и свозил почти всю редакцию в Турцию за свой счёт.