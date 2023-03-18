Агентству новостей «Между строк» 10 лет!

Сегодня агентство новостей «Между строк» празднует свой десятый день рождения. С самого первого дня мы старались рассказать и показать нашим читателям то, что они никогда не узнают из других СМИ, подавать новости не сухим языком пресс-релизов, а просто и доходчиво, поднимать те темы, которые действительно волнуют тагильчан и жителей пригорода. Профессионализм, смелость и объективность стали визитной карточкой нашей редакции. Очень приятно получать слова благодарности от тех, кто обратился к нам за помощью. Так мы понимаем, что делаем свою работу не зря.

В свою очередь, хочется сказать спасибо тем, кто был и остаётся причастен к нашему небольшому, но сплочённому коллективу. Благодарим рекламодателей и партнёров за оказанное доверие. Вместе мы смогли организовать и провести несколько городских мероприятий на высоком уровне!

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Несмотря на геополитическую обстановку, строим амбициозные планы на будущее.

И да — мы всё ещё молодые, дерзкие и красивые!