Агентство Bloomberg спрогнозировало, как Путин может сохранить власть по окончании президентского срока

По данным агентства Bloomberg, Кремль планирует изменить избирательное законодательство, чтобы Владимир Путин смог остаться у власти по окончании текущего президентского срока.

Сейчас в Кремле намереваются сократить долю депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам с 50% до 25%. Благодаря такому решению прокремлёвские кандидаты в округах смогут не демонстрировать свою принадлежность к правящей партии — формально они будут считаться независимыми.

Если на парламентских выборах в 2021 году эти изменения вступят в силу — они могут дать Путину контроль над госдумой за три года до окончания его президентского срока. А сохранение сильного влияния на парламент расширит возможности маневра.