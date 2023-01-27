Агап, Ассоль, Евсей и Яромир. В Нижнем Тагиле в 2022 году стало модно давать детям необычные имена

В 2022 году в Нижнем Тагиле некоторые новоиспечённые родители дали своим детям необычные имена. В городских отделах ЗАГС были зарегистрированы новорождённые, которых назвали Ассоль, Афина, Агап, Адам, Елизар, Арон, Евсей, Дионисий, Спартак и Яромир.

В Управлении ЗАГС Свердловской области отметили, что самыми популярными мужскими именами прошлого года стали Александр, Артём, Матвей и Лев, а женскими — Виктория, Ева, Анна и Мария. Возросла популярность имён Нина, Полина и Елисей. Утратили позиции в сравнении с предыдущими годами Николай, Денис, Наталья, Галина, Светлана и Лариса.

В 2022 году в Кушве зарегистрировали малышей, которых назвали Мефодий, Давид и Харитон. В Екатеринбурге — Златослава, Милослава, Моника, Сияна, Паулина, Калерия и Ильина, Ной, Радосвет, Астемир, Давлат, Дарий, Иво, Леон, Минтимер, Урал, Филат, Радость, Алексина, Майя, Даниэлла, Терентий, Леон, Савелий, Мирон.