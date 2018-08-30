«Аэрофлот» собирается сделать платным выбор мест в самолёте

Группа «Аэрофлот» в 2018–2019 годах намеревается ввести несколько платных сервисов для пассажиров, пишет ТАСС.

Согласно презентации для инвесторов, это будет сделано с целью уменьшить рост расходов компании. В частности, компания рассматривает вариант сделать платным выбор мест в салоне самолёта. Помимо этого, «Аэрофлот» намеревается оптимизировать расходы на услуги на борту — в частности, на питание и на дорожные наборы.

В первом полугодии 2018 года чистый убыток «Аэрофлота» составил 5,2 миллиарда рублей, за первое полугодие прошлого года компания зафиксировала прибыль в 2,8 миллиарда. Резкое падение финансовых показателей в «Аэрофлоте» объяснили повышением цен на топливо.