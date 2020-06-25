«Аэрофлот» с начала июня тайно осуществляет международные пассажирские рейсы

Как минимум с начала июня самолёты авиакомпании «Аэрофлот», несмотря на запрет правительством всех международных рейсов за исключением вывозных, летают из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний пишут «Ведомости».

Информацию о международных полётах на условиях анонимности подтвердили сотрудники самой авиакомпании — по их словам, рейсы оформлены как грузовые.

«Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», — заявили изданию два сотрудника «Аэрофлота».

«Ведомости» отмечают, что начиная со второй недели июня количество рейсов увеличилось — перелёты в вышеперечисленные города, за исключением столиц Израиля и Южной Кореи, стали выполняться дважды в неделю, а в расписание добавились еженедельный рейс в Ниццу и два в Барселону, на минувшей неделе также появились два рейса в Рим.

«Билеты на эти эксклюзивные рейсы стоят в разы дороже, чем перелёты аналогичной продолжительности по России […] Так, самый дешёвый безбагажный билет в Рим (лететь четыре часа) стоит в зависимости от дня вылета 17 –35 тысяч рублей, в Ниццу (четыре часа) — 25, 5 тысячи рублей, в Барселону (4,5 часа) — 18 тысяч рублей. За день-два до вылета минимальная цена может вырасти в разы — это значит, система распродала более доступные билеты и в продаже остались только дорогие», — сообщает издание.

Собеседники объясняют высокую цену тем, что обратно самолёты летят пустыми.

Информацию об июньских полетах «Аэрофлота» также подтверждают данные ресурса flightradar24 — согласно сервису, для некоторых рейсов используются самые большие среднемагистральные лайнеры в парке авиакомпании, которые вмещают от 170 до 402 пассажиров.

В «Аэрофлоте» и Росавиации информацию не прокомментировали, а на горячей линии авиакомпании автоответчик информирует, что «на текущий момент информация о датах полётов по международным направлениям отсутствует».

Напомним, с 27 марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.