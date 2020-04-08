«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые рейсы

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги по аннулированным авиабилетам, со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР) пишут «Ведомости».

Система перевозчика не даёт оформить даже вынужденный возврат билетов за рейсы, отменённые самой авиакомпанией. Однако ещё на прошлой неделе клиенты могли оформить возврат аннулированных билетов и получить деньги от перевозчика.

По словам представителя АТОР, «Аэрофлот» фактически приостановил выполнение своих обязательств перед потребителями, не объявив об этом официально. АТОР предполагает, что «Аэрофлот» перейдёт от возврата денег за билеты к компенсациям ваучерами на будущие поездки. Ранее о таких мерах объявила дочерняя компания «Аэрофлота» лоукостер «Победа».

Ранее ФАС потребовала от «Аэрофлота» не завышать цены на международные рейсы, с помощью которых россияне могут вернуться домой. После этого авиасообщение с другими странами было прекращено, сейчас совершаются только спецрейсы по вывозу граждан России из других стран.