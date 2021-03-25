Адвокаты Навального рассказали, что политик уже четыре недели находится в крайне неблагополучном состоянии

Адвокаты Алексея Навального после встречи с политиком рассказали телеканалу «Дождь», что здоровье оппозиционера находится в крайне неблагополучном состоянии.

«Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается. На ногу он не может даже присесть», — рассказала адвокат политика Ольга Михайлова «Дождю».

Также адвокат сообщила, что политика накануне вывезли в больницу на МРТ, но там ему не назвали диагноз. Из лекарств он получает только ибупрофен: таблетки и мазь.

Адвокат отмечает, что в течение четырёх недель они просили предоставить нормальные лекарства, но в колонии отказывали.