Адвокаты Михаила Ефремова попросили о смягчении приговора из-за его психического расстройства

Адвокаты актёра Михаила Ефремова подали кассационную жалобу на его приговор, со ссылкой на документ сообщает РЕН ТВ.

В жалобе адвокаты настаивают, что суд не в полной мере учёл смягчающие обстоятельства: актёр участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и выплатил близким погибшего в ДТП Сергея Захарова 4,6 млн рублей, а также неоднократно извинялся перед ними.

Помимо этого, в жалобе отмечается, что у Ефремова развилось психическое расстройство и что у него синдром алкогольной зависимости.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулём, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров вскоре умер в больнице. Суд признал Ефремова виновным в ДТП и осудил его на восемь лет колонии. Позже Мосгорсуд снизил Михаилу Ефремову срок наказания на полгода.