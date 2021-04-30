Адвоката «Команды 29» Ивана Павлова задержали после обыска

Сотрудники ФСБ задержали главу правозащитного проекта «Команда 29» адвоката Ивана Павлова, сообщается в телеграм-канале проекта.

По словам его коллеги Евгения Смирнова, дома у Павлова идут обыски. В телеграм-канале «Команды 29» сообщается, что обыски также идут у IT-специалиста проекта Игоря Дорфмана: в его квартире выломали дверь, после чего он перестал выходить на связь.

С чем связаны обыски, пока неизвестно. Однако известно, что адвокаты «Команды 29» Иван Павлов и Валерия Ветошкина представляют в суде интересы ФБК*, который пытаются признать экстремистской организацией. Первое заседание по делу прошло накануне, 29 апреля. Часть материалов дела засекречена, так как якобы содержит государственную тайну.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.