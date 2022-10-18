Администрация Нижнего Тагила закупит для управления образования 25 принтеров почти на 870 тысяч рублей

Администрация Нижнего Тагила закупит для управления образования 25 принтеров за 871 тысячу рублей. Электронный аукцион на поставку оборудования власти города разместили на официальном портале госзакупок.

Согласно проектной документации, 25 чёрно-белых принтеров приобретут для МКУ «Центр бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения учреждений образования». Стоимость одной единицы оборудования оценивается в 34 тысячи 849 рублей. Срок подачи заявок от поставщиков должен был завершиться сегодня, 18 октября.

Напомним, недавно власти Нижнего Тагила разместили ещё два тендера: на ремонт холла и замену окон в здании администрации города на сумму более 1 млн рублей.