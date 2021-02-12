Администрация Нижнего Тагила планирует найти компанию для приватизации здания бани на Тагилстрое

Администрация Нижнего Тагила объявила тендер на поиск подрядной организации, которая проведёт оценку нежилым помещениям, размещённым по адресу Матросова, 9, где ранее находилась баня №15. Впоследствии здание будет приватизировано.

Как следует из документации с сайта госзакупок, подрядчик должен оценить рыночную стоимость нежилых помещений для приватизации имущества, а также их рыночную арендную ставку в месяц. Мэрия Нижнего Тагила готова заплатить за оценку 91,8 тысячи рублей. Подрядчик же обязуется определить стоимость девяти объектов, среди которых четыре нежилых помещения на каждом этаже, а также подвал. Общая площадь оцениваемого имущества составляет более 1346 квадратных метров.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Провести оценку подрядчик должен в течение 20 дней с момента заключения договора. Приём заявок продлится до 17 февраля 2021 года.

Напомним, в 2017 году здание бани на Красноармейской, 60 приватизировал ООО «Оздоровительный центр «Тибет». Собственник должен был использовать помещения по назначению, то есть сохранить баню. Но баня вскоре закрылась, а новый владелец начал ремонт. Позже выяснилось, что здание и вовсе продано другой компании и с 2021 года часть офисных помещений занимает «Нижнетагильская энергосбытовая компания». При этом, в мэрии Нижнего Тагила заявили, что знают о ситуации, но повлиять на неё не могут.