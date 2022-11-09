Администрация Нижнего Тагила переименовала муниципальное предприятие «Сигнал-3» 

Администрация Нижнего Тагила решила переименовать МБУ «Сигнал-3», отвечающее за эксплуатацию светофоров, дорожной разметки и системы «Безопасный город». Соответствующее постановление администрации города опубликовано на сайте мэрии. Согласно документу, муниципальное бюджетное учреждение сменит название на «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, изменение происходит с целью «приведения наименования учреждения в соответствие с возложенным функционалом», поскольку работа учреждения перестала ограничиваться эксплуатацией светофорных комплексов и дорожной разметки. По словам директора предприятия Вячеслава Масальского, элементы интеллектуальной транспортной системы регулярно внедряются в инфраструктуру города. В будущем эта система станет частью единой платформы управления транспорта в регионе.

В самое ближайшее время МБУ ждёт переоформление всех документов, внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и решение прочих юридических вопросов. Сколько средств из бюджета планируется потратить на это, в пресс-службе администрации не уточнили.

Отметим, что внедрение интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Тагиле реализуется с 2020 года за счёт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».