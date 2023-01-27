Администрация Нижнего Тагила купит сауну за 5,6 млн рублей и переделает её в спортшколу

Администрация Нижнего Тагила выкупит здание бывшей сауны на улице Дарвина, 28 за 5,6 млн рублей. В этом помещении на Тагилстрое планируют сделать спортивную секцию для школьников. Решение о покупке одноэтажного строения поддержали тагильские депутаты на очередном заседании городской думы. Организацией занимается директор благотворительного фонда «Первый», депутат Дмитрий Костенников.

«Это будет едва ли не единственное место на Тагилстрое, где и взрослые, и дети смогут заниматься спортом. Здесь подростки смогут не только получить спортивные навыки, для них будет организовано патриотическое воспитание», — заявил депутат.

Площадь помещения составляет 70 кв. метров, внутри располагаются два просторных зала, две раздевалки, две душевые и кабинеты для тренерского состава. Для организации пространства, проведения косметического ремонта и приобретения тренажёров планируют привлечь частное софинансирование. Открыть спортивную школу хотят в ближайшие два месяца, при этом вопрос, будет ли школа относиться к муниципальным ведомствам или станет частной, ещё не решён.