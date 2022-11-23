Администрация Нижнего Тагила через суд изъяла у компании экс-мэра Николая Диденко недострой в центре города 

В Нижнем Тагиле администрация города через суд добилась изъятия недостроенного здания на улице Огаркова, 5 у местной компании ООО «Офис центр». Пятиэтажный недострой общей площадью 4507,5 кв. м, готовый на 69%, теперь будет выставлен на аукцион для проведения публичных торгов. Соответствующее распоряжение главы города опубликовано на официальном сайте мэрии 22 ноября.

Согласно материалам дела Арбитражного суда Свердловской области, между мэрией Нижнего Тагила и ООО «Офис центр» 18 октября 2019 года был заключён договор, по которому компания обязалась завершить строительство объекта на арендованном земельном участке. Предполагалось, что здесь будет располагаться торгово-офисное здание с подземным гаражом-стоянкой.

По соглашению сторон договор был прекращён 25 апреля 2022 года, а 1 августа в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от администрации Нижнего Тагила с требованием изъять недострой. Ответчик в лице ООО «Офис центр» признал иск в полном объёме.

Отметим, что в числе учредителей ООО «Офис-центр» значатся экс-мэр Нижнего Тагила Николай Диденко и его бизнес партнёры — Евгений Попов и Вадим Батарев, супруг директора ТК «Телекон» и депутата городской думы Ирины Пудовкиной. Батарев в 2020 году был признан банкротом. Как сообщает издание v-tagile.ru, назначенный судом над имуществом Батарева арбитражный управляющий начал продавать его активы, в числе которых значились ТЦ «Александровский пассаж», ТЦ «Квадрат», а также сеть автозаправок «Уралконтрактнефть».