Администрация Нижнего Новгорода опровергла разрешение дарить чиновникам подарки дороже 3 тысяч рублей

Информация о разрешении муниципальным служащим Нижнего Новгорода принимать подарки в размере до 40 тысяч рублей является ошибочной, сообщили в управлении по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

«В средствах массовой информации была допущена ошибка о якобы разрешении в принятии подарков муниципальными служащими Нижнего Новгорода в размере до 40 тысяч рублей. В соответствии с федеральным законодательством запрещено принимать подарки государственным и муниципальным служащим дороже 3 тысяч рублей. Все подарки дороже 3 тысяч рублей, полученные в рамках официальных мероприятий, передаются в федеральную или муниципальную собственность», — отметили в управлении.

Причиной ошибки стало неправильное понимание внесённых изменений, которые касались порядка учёта муниципального имущества, полученного в виде подарков, а не их размера.

«Подарки, полученные муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города Нижнего Новгорода», — подчеркнули в управлении по работе со СМИ.

Приносим извинения перед администрацией Нижнего Новгорода за допущенную ошибку.