Администрация Екатеринбурга потратит почти миллион рублей на церемонию поднятия флага в День города

Мэрия Екатеринбурга потратит на церемонию поднятия флага в День города 925 тысяч рублей, сообщает Znak.com. Соответствующий тендер разместил центр культуры «Урал», который занимается организацией праздника.

Согласно документации, режиссёр-постановщик, звукорежиссёр и сценарист церемонии должны иметь опыт работы в «сфере проведения подобного рода мероприятий» не менее 5 лет. В рамках договора поставщик должен разработать основную идею церемонии поднятия флага, обеспечить «соответствие формы проведения мероприятия его концепции».

Вся церемония запланирована на 60 минут и будет включать в себя торжественное открытие, церемониальные блоки с участием знаковых лиц Екатеринбурга, поздравительные блоки, концерт и закрытие. Во время концерта должны быть представлены не менее пяти концертных номеров с вокалом, хореографией, инструментальной музыкой, а также шоу чирлидеров.

Кроме того, подрядчик должен доставить к месту проведения мероприятия фигуру стелы «Европа — Азия» из ДСП, флагшток, флаг с гербом Дня города Екатеринбурга, герб Дня города.

День города Екатеринбурга будет отмечаться в эту субботу, 18 августа.