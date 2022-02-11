Абьюзер из Нижнего Тагила запер бывшую жену в горящей машине на глазах у детей

В Нижнем Тагиле 29-летнего инвалида третьей группы будут судить за угрозу убийством бывшей жене. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тагилстроевского района, вечером 15 января 2022 года обвиняемый ехал вместе со своей экс-супругой и двумя детьми 6-ти и 10-ти лет в автомобиле. В ходе ссоры на почве ревности, мужчина заставил женщину остановить машину у одного из магазинов, чтобы высадить детей.

После этого тагильчанин облил переднее сиденье и коврик автомобиля моторным маслом, а затем поджёг их. Мужчина силой удерживал двери машины снаружи, чтобы женщина не могла выйти.

Как отмечают в ведомстве, в 2019 и 2020 годах обвиняемый дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений в отношении бывшей супруги, но по её просьбам уголовные дела прекращались из-за примирения. В настоящий момент жертва домашнего насилия решила наказать экс-супруга и привлечь его к уголовной ответственности.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.