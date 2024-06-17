Абитуриент-2024: В Южно-Уральском государственном университете открыли более 2500 бюджетных мест 

Приёмная кампания крупнейшего на Южном Урале вуза стартует 20 июня. В этом году для абитуриентов года открыто 2500 бюджетных мест.

ЮУрГУ на протяжении 80 лет является флагманом в области подготовки специалистов в различных инженерных отраслях. Вуз лидирует и в направлении подготовки специалистов юриспруденции, IT-сферы, естественных наук, экономики, лингвистики, социологии, физической культуры и туризма.

В новом учебном году ЮУрГУ предлагает более 2500 бюджетных мест, из которых 448 – целевых.

ЮУрГУ приглашает ребят освоить специальности «технолог-конструктор» в направлении авиастроения, боеприпасов и взрывателей, наземных транспортно-технологических средств. Бюджетных мест для абитуриентов, заинтересованных в получении качественного высшего образования по данным направлениям, а также по направлениям: машиностроение, мехатроника, робототехника, автоматизация и приборостроение, достаточно, чтобы поддержать стремление к изучению инженерных наук.

Возможность получить знания в области информационных технологий, программирования, информационной безопасности также подкреплена большим количеством бюджетных мест.

Абитуриентов ждут и на направлениях в области строительства, строительства уникальных зданий и сооружений, электротехники и электроэнергетики.

С каждым годом становятся все более актуальными специальности, связанные с химией, химической технологией, экологией и природопользованием — бюджетные места сохранены и в этом году.

В ЮУрГУ по-прежнему есть бюджетные места на экономику, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатику, прикладную информатику, социологию, филологию, историю, туризм, гостиничное дело, педагогическое образование, физическую культуру, лингвистику и международные отношения, кафедру «Технология продукция и организация общественного питания».

В этом году в ЮУрГУ впервые большое количество бюджетных мест предоставлено на заочное отделение по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», «Теология». Традиционно вуз предлагает бюджетные места и на очно-заочную форму обучения.