Абхазия по цене Турции, шоппинг в Казахстане и отмена рейсов. Какие направления популярны у тагильских туристов в этом сезоне и какие риски сулит заграничный отдых? 

Каждый пятый житель Нижнего Тагила планирует провести это лето дома. 10 процентов тагильчан, принявших участие в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, намерены отдохнуть на российских курортах. И только 3 процента респондентов готовы полететь за границу. Правда, с отдыхом за рубежом в нынешних условиях не всё так гладко: из-за санкций часть стран закрыла въезд для россиян, за рубежом не работают карты российских банков. При этом сезон отпусков не за горами и тагильчане уже начали бронировать туры. Вместе с руководителями тагильских турфирм мы обсудили, куда, а главное, за сколько можно будет полететь этим летом. А ещё собрали опыт горожан, недавно побывавших на заграничном отдыхе.

Улететь и не вернуться

В начале марта большая часть российских авиаперевозчиков прекратила полёты за рубеж из-за риска ареста самолётов, находящихся в лизинге у иностранных компаний. Отечественные туроператоры начали экстренно эвакуировать туристов. Как раз в это время тагильчанки Виктория и Наталья отдыхали в Египте. У обеих отдых завершился раньше заявленного в путёвках срока.

Виктория вместе с подругами приобрела 12-дневный тур за 47 тысяч рублей в начале февраля. В Шарм-эш-Шейх девушки прилетели 2 марта.

«На четвёртый день нашего отдыха появилась информация о том, что всех российских туристов хотят вывезти обратно до 8 марта. Вот тут-то и начался стресс. Мы не выходили из отеля и постоянно мониторили сайты, чтобы понять, что тебя тут не забудут», — рассказывает Виктория.

Из Египта девушка улетела 9 марта. По словам тагильчанки, в аэропорту Шарм-эш-Шейх царил настоящий ад: толпы людей, огромные очереди на контроле, постоянно откладывающиеся рейсы и уставшие люди, сидящие на полу.

Фото предоставлены тагильчанкой Викторией Фото предоставлены тагильчанкой Викторией

«Подала заявление на возврат денег. Но поскольку оба перелёта были выполнены, мне должны вернуть тысяч 10 за отель. Вместо 12 дней отдохнула шесть», — рассказывает тагильчанка.

Менеджер по продажам из Нижнего Тагила Наталья 2 марта с семьёй прилетела отдыхать в египетскую Хургаду.

«5 марта стали появляться тревожные сообщения о том, что наш обратный рейс на 9 марта отменяется. В авиакомпании S7 и посольстве РФ в Египте нам посоветовали покупать обратные билеты за свой счёт. Мол, вернёте потом через суд. На двоих взрослых и шестилетнего ребёнка билеты бы обошлись в 200 тысяч рублей», — рассказывает Наталья.

В поисках решения проблемы Наталья нашла Telegram-канал, в котором русские туристы, попавшие в подобную ситуацию, делились лайфхаками. Одна девушка посоветовала не бронировать билеты онлайн, а приехать в аэропорт. Также она оставила контакты сотрудника авиакомпании S7, который мог помочь с поиском билетов. Наталья последовала совету, и ей удалось улететь бесплатно. Семья добиралась домой с четырьмя пересадками почти сутки. После таких приключений, признаётся Наталья, этим летом выезжать за пределы России она не рискнёт.

Чуть не застряла в соседней стране в марте этого года и тагильский журналист Камила Мориак. Девушка купила билеты на самолёт в Узбекистан, чтобы навестить семью, ещё до всем известных событий. Обратный рейс был назначен на 19 марта, однако за день до вылета, проверяя приложение «Уральских авиалиний», Камила обнаружила, что дата изменилась.



Фото Камилы Мориак



«Вместо 19 марта значилось 26-е число. В письме от “Уральских авиалиний” висело маленькое, незначительное уточнение, что в моё бронирование внесено изменение. И всё! Никаких объяснений, извинений, предложений. Как будто ещё одна неделя в другом государстве — это как само собой разумеющееся. Как будто самолёт как трамвай — ушёл один, придёт другой. Только цена вопроса при этом 25 886 рублей!» — возмущается девушка.

Тагильчанке пришлось покупать ещё один билет на нужную дату у местной авиакомпании. Он обошёлся ей в 35 тысяч рублей. В итоге поездка в бывшую советскую республику стоила Камиле Мориак 90 тысяч рублей и большого стресса.

«Кстати, мой самолёт не вылетел ни 26 марта, ни в другие назначенные даты. Каждый день рейс откладывается, и теперь стоит дата 2 апреля. Конечно, у кого-то сейчас проблемы и посерьёзней, но я правда пережила огромный стресс! Сейчас я пытаюсь вернуть деньги. Но пока ни привета, ни ответа. Заявка рассматривается в течение 30 дней. Я намерена добиваться возврата полной стоимости», — заключает Камила.



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Самые популярные направления — Сочи и Калининград

Несмотря на санкции, в конце марта Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам. Также сегодня можно получить шенгенскую визу через посольства Эстонии, Греции, Хорватии, Великобритании, Словении, Венгрии и Италии. При этом, по словам директора турагентства «Зевс» Юлии Бурлай, тагильчане не спешат приобретать заграничные туры из-за возможных проблем с возвращением.

«От бронирования туров за рубеж своим клиентам пока рекомендую воздержаться до стабилизации ситуации. Сегодня сильно пострадали туроператоры, которые осуществляли деятельность в сфере выездного туризма. С другой стороны, это даёт шанс для развития внутреннего туризма, так как потенциал нашей страны огромный. Спрос на туры по России только растёт. Люди бронируют экскурсионные, оздоровительные, лечебные туры, а также путёвки в детские лагеря. География огромная — от Москвы до Владивостока. Снова действует кешбэк 20 процентов от стоимости поездки по России и 50 процентов на детские лагеря», — рассказывает Юлия Бурлай.

Директор компании «Тур.Счастье» Мария Шевченко отмечает, что кешбэк на отдых в России стал катализатором продаж. Почти все туроператоры сегодня продают локальные туры. Самые популярные направления — Сочи, Байкал, Казань, Калининград, Камчатка. Кстати, на Камчатку можно будет улететь чартерными рейсами, которые впервые запустили два туроператора. В Сочи на данный момент забронировано 35 процентов отельного размещения на этот сезон, и если вы планировали этим летом провести недельку-другую на море, то стоит поторопиться с покупкой билетов и бронированием отеля.

Из международных направлений у тагильчан большим спросом пользуются Казахстан и Абхазия. Из Казахстана сегодня дешевле улететь в Дубай, Египет или Турцию: прямых рейсов из России стало меньше, а цены выросли в разы.

Фото Екатерины Барановой Фото Екатерины Барановой

«У туристов есть возможность поездом доехать до Казахстана, пересечь сухопутную границу, которую вот-вот откроют, погулять в Нурсултане и оттуда улететь в Дубай. При этом в Нурсултане есть Zara, H&M, Apple. Там всё это можно приобрести и привезти домой. А ещё там можно посмотреть фильмы, которые у нас не показывают. Думаю, сегодня приходит время “челночного туризма”, когда люди поедут закупаться техникой и другими вещами в соседние страны, а потом продавать это своим знакомым, друзьям», — считает Мария Шевченко.

Цены для туристов и последствия для туроператоров

Цены на авиабилеты в марте 2022 года заметно подросли. Поднялись и цены на туры как за границу, так и внутри страны. На это повлиял рост курса валют, сокращение числа авиарейсов и высокая стоимость авиаперелёта. Турагенты в один голос заявляют: в данной ситуации выгоднее покупать пакетный тур, а не лететь отдыхать «дикарём».

Так, тур в Сочи в апреле-мае обойдётся семье из двоих взрослых и одного ребёнка до 5 лет в 72 тысячи рублей. В июне цена вырастет до 84 тысяч, а в июле — до 95 тысяч рублей.



Фото Екатерины Барановой



В Дубай в апреле по схеме два взрослых и один ребёнок можно улететь на семь ночей почти за 140 тысяч рублей. Горящий тур в Абхазию сегодня продаётся по цене Турции в «лучшие времена»: за 75–80 тысяч в апреле, мае и июне, за 116 тысяч в июле. Путёвка в Калининград на двоих взрослых с ребёнком в апреле и мае обойдётся примерно в 83 тысячи рублей.

Туристический бизнес России в очередной раз переживает непростые времена, отмечают специалисты. Самым сложным был 2014 год, когда обанкротилось сразу несколько крупных туроператоров. В 2020 году случился коронавирус и турбизнес снова терпел убытки. 2022 год запомнится спецоперацией на Украине и связанными с ней западными санкциями.

Как отмечают тагильские турагенты, многие туристы бронируют туры заранее. 80 процентов ранних бронирований пришлось на Турцию.

«Люди внесли предварительные депозиты, поэтому сейчас никто никуда не торопится. Аннуляция заявки стоит денег, туристы, понимая патовость ситуации, ждут, когда заявки обнулят сами туроператоры. Чартерной авиаперевозки не будет, все полетят на регулярных рейсах, а кто не сможет, останутся с деньгами. Наши постоянные клиенты относятся с понимаем, ведь в этой ситуации турагентства не виноваты», — говорит Мария Шевченко.

Одной из важных мер поддержки турбизнеса стало разрешение депонирования (сохранения) депозитов и оплаченных туристами несостоявшихся путёвок до конца 2023 года. Также правительство ввело мораторий на банкротство.