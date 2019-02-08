9 февраля на время проведения «Лыжни России» будет ограничено движение автотранспорта в посёлке Старатель

9 февраля с 9:00 до 18.00 в Нижнем Тагиле в районе посёлка Старатель по улице Гагарина от Южного подъезда до КПП полигона НТИИМ будет установлено одностороннее движение, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. В местах установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» будет организована эвакуация припаркованных транспортных средств.

От перехватывающей парковки у ТРЦ DEPO до КПП НТИИМ и обратно с интервалом 30–40 минут будут курсировать два автобуса. Автобусы № 17, 17У будут ходить по действующему расписанию.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и выпадением значительного количества осадков ГИБДД Нижнего Тагила рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.