«800 преступлений по наркотикам и 22 раскрытых убийства». В полиции Нижнего Тагила подвели итоги за 2021 год

Сегодня, 27 января, перед депутатами Нижнетагильской городской думы с докладом об итогах работы гарнизона выступил начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. По словам главного полицейского города, в среднем за сутки в гарнизоне регистрировалось свыше 300 заявлений и сообщений о происшествиях. Всего в 2021 году в полицию поступило более 111 тысяч таких заявлений и сообщений, что на 5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Так, за последние 10 лет (с 2011 года) количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 30%.

Ибрагим Абдулкадыров отметил, что в прошлом году раскрываемость умышленных убийств (22 случая) составила 100%, были раскрыты 17 изнасилований, а также раскрыты все преступления, где потерпевшим умышленно причинён тяжкий вред здоровью.

«Яркими примерами эффективной работы является раскрытие двух преступлений прошлых лет. Отмечу, что преступления, которые были совершены даже 30 лет назад, также находятся на особом контроле. Так, нами было раскрыто двойное убийство семьи в 2018 году, подозреваемый был арестован за другое преступление, а впоследствии был привлечён к уголовной ответственности за убийство. Ещё одно убийство было совершено в 1997 году, и за его совершение нами была задержана группа лиц», — заявил полицейский.

Возросло в Нижнем Тагиле число преступлений, связанных с оборотом наркотиков, их было зарегистрировано более 800. По итогам года в суд было направлено 382 уголовных дела, из которых 322 связаны с хранением наркотических веществ и 60 по фактам сбыта. К уголовной ответственности привлекли 351 человека.

Отдельно Ибрагим Абдулкадыров отметил раскрываемость дистанционных преступлений, они, по словам начальника полиции, продолжают расти. От всего числа преступлений, зарегистрированных в городе, инциденты, связанные с кибермошенничеством и кражами с банковских карт, составляют 22%.

«Среди дистанционных преступлений краж стало больше, а вот число мошенничеств уменьшилось. Больше всего случаев регистрируется в Дзержинском районе. Как правило, мошенники продолжают представляться сотрудниками банков или правоохранительных органов», — говорит Абдулкадыров.

Тяжёлая раскрываемость таких преступлений связана с тем, что мошенники находятся в других странах. В основном звонки совершают из Германии, Белоруссии, Украины, Казахстана и США.

Что касается безопасности в городе, по мнению руководителя гарнизона, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» помогает в раскрытии преступлений и профилактике дорожно-транспортных происшествий, число которых сократилось за прошедший год. Но при этом число погибших в авариях возросло на 11%, отметил Ибрагим Абдулкадыров.

Также главный полицейский города затронул проблему исправительных учреждений. Особое внимание депутатов он обратил на две колонии — ИК № 5 и ЛИУ-51. По мнению Ибрагима Абдулкадырова, высокая преступность в сфере наркоторговли происходит в том числе из-за того, что к осуждённым колонии № 5 после их освобождения в Нижний Тагил переезжают знакомые и родственники. Также полковник обеспокоен тем, что расконвоированные осуждённые колонии № 51, передвигаясь по городу, могут заражать тагильчан туберкулёзом. Всего в Нижнем Тагиле числится семь исправительных учреждений.