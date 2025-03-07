80 тысяч рублей отдала пара из Свердловской области питерским мошенникам за фото у «Авроры» 

Пара туристов из Свердловской области заплатила 80 тысяч рублей за девять снимков с голубями у крейсера «Аврора». Мошенническая схема сработала из-за растерянности свердловчан.

Как сообщает издание 78.ru, супруги прибыли в Санкт-Петербург на отдых. Во время прогулки по Петровской набережной, восхищаясь красотой Невы, к женщине подошли два настойчивых молодых человека, забрали её телефон и начали делать фото с голубями напротив знаменитого крейсера «Аврора». Муж в это время был отвлечён беседой с моряками.

За фотосессию мошенники запросили 80 тысяч рублей, что молодая пара и сделала. Поняв, что стали жертвами обмана, супруги обратились в полицию. В настоящее время мошенников разыскивают.