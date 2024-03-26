80 административных и 5 уголовных дел о дискредитации ВС РФ. В Свердловской полиции рассказали об антитеррористической деятельности в 2023 году

В 2023 году полиция Свердловской области приняла 877 сообщений о минировании различных зданий (15 672 объекта). Такую цифру озвучил начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков на заседании ЗакСО.

«В 2023 году продолжились массовые вбросы о готовящихся актах терроризма. В правоохранительные органы поступило около 900 (минус 24,5% по сравнению с 2022 годом) сообщений о заложенных взрывных устройствах. Возбуждено 354 (минус 33,1%) уголовных дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное информирование об акте терроризма)», — сообщил главный полицейский региона.

Особое внимание полиция уделяет недопущению фактов дискредитации ВС РФ. Возбуждено 80 административных производств и пять уголовных дел.

В нескольких городах региона — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Берёзовском, Полевском, Новоуральске — предотвращены случаи поджогов военкоматов.