8 рецептов ПП-блинов на Масленицу от нутрициолога и фуд-блогера специально для АН «Между строк»

Блины — главный символ Масленицы. Изначально это угощение готовили для того, чтобы почтить память усопших, позже оно стало символизировать Солнце и означать скорый приход весны. Наверняка у каждой опытной хозяйки найдётся свой рецепт приготовления блинов и начинки, но сегодня мы вам предложим ещё 8 вариантов необычных блинчиков от нутрициолога и фуд-блогера. Мы в редакции АН «Между строк» назвали их ПП-блины (ПП — правильное питание). И если медики не рекомендуют за раз съедать больше четырёх обычных блинов, то ПП-блинчиков можно съесть немного побольше.

Автор блога о живой еде «Полезно — и точка!» Елена Полюгова предлагает приготовить блины из киноа, зелёной гречки, чечевицы или пшённой крупы.

— Киноа-блин

Вам понадобится: 2 столовые ложки киноа и 2 яйца.

Как приготовить: киноа измельчить в кофемолке, 2 яйца взболтать и добавить полученную муку из киноа, немного воды, чтобы смесь не была густой. Можно добавить минеральную воду и подсолить (по вкусу). Жарить на сильно разогретой антипригарной сковороде без масла. Начинку делайте на свой вкус, у меня сегодня: тофу-паштет, шпинат, авокадо. Киноа-блин очень сытный!

— Блины из зелёной гречки с веганской чёрной икрой

Вам понадобится: зелёная гречка сухая — 300 г, вода — 500 мл, сода — ½ чайной ложки, кокосовое масло — 3 столовые ложки, яблочный уксус — 2 столовые ложки.

Как приготовить: гречку промыть, переложить в глубокую чашу и залить водой на 8-10 часов. Затем гречку промыть, откинуть на сито, слить лишнюю воду. Переложить в блендер, добавить воду и тщательно взбить. Добавить остальные ингредиенты. Взбить ещё раз. Выпекать на антипригарной сковороде.

Икра: 4 столовые ложки семян чиа, льняное масло — 2 столовые ложки, нори — 2 листа, перемолотые водоросли вакаме — 2 столовые ложки, чёрная соль по вкусу.

Как приготовить: семена чиа залить водой для разбухания (примерно 150 мл воды), перемешать, добавить все остальные ингредиенты. Дать настояться 30 минут или больше. Вкусные и полезные блинчики с полезной икрой готовы!

— Постные лепёшки из чечевицы и моркови

Вам понадобится: красная чечевица в сухом виде — 100 г, морковь — 1 штука, вода — 100 мл, розовая соль — ½ чайной ложки, перо зелёного лука.

Как приготовить: чечевицу замочить на ночь, утром слить воду и промыть, закинуть в блендер. Морковь натереть на мелкой тёрке, добавить к чечевице, лук нарезать и добавить к чечевице и моркови, посолить, долить воду. Тщательно пробить. Выпекать на раскалённой сковороде без масла. Остудить и добавить любимую начинку. Можно свернуть или сделать в открытом виде. Сверху полить бальзамиком и посыпать кунжутом. Это очень-очень вкусно и полезно! Пробуйте!

— Пшённые блины

Если вы в поисках нового вкуса, попробуйте блинчики из пшённой крупы. Лёгкие и вкусные — самое то на Масленицу!

Вам понадобится: стакан пшённой крупы, 2 яйца, 180 мл горячей воды (90 градусов Цельсия ), масло ГХИ — 1 столовая ложка, щепотка соли. Начинку выбирайте на свой вкус.

Как приготовить: пшено предварительно замочить на ночь, утром промыть, взбить блендером с горячей водой. Добавить яйца, соль, растопленное масло ГХИ. Тщательно пробить блендером. Выпекать на хорошо разогретой сковороде. Получаются красивые блины с дырочками. Подавать с любимыми начинками. У меня паста из авокадо (авокадо размять вилкой, выжать ¼ лимона, добавить чёрную соль, перемешать). Украсила рукколой, кунжутом, бальзамиком и пророщенным машем. Пробуйте! Славной трапезы!

Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова подготовила специально для Масленицы свои рецепты шпинатных, банановых, морковных и кокосовых блинчиков.

— Шпинатные блинчики

Вам понадобится: шпинат 100 г, кокосовое молоко 200 мл, яйца 3 шт., рисовая мука 60 г, овсяная мука (перемолотый в блендере обычный геркулес) 60 гр, минеральная газированная вода 85 мл, оливковое масло 1 столовая ложка, кокосовое масло 1 чайная ложка, соль щепотка.

Начинка: творожный сыр, нежирная слабосолёная красная рыба (форель/сёмга/горбуша), огурец. Начинка может быть любой, и ягодной, и овощной, и фруктовой, и мясной. В этой универсальности весь кайф блинчиков, экспериментируйте!

Как приготовить: в глубокую миску разбиваем яйца, помещаем туда шпинат, кокосовое молоко и измельчаем погружным блендером до однородности. Всыпаем муку, чуть подсаливаем, размешиваем венчиком. Добавляем в тесто оливковое масло, снова перемешиваем. Вливаем минеральную воду, аккуратно перемешиваем. Печём блины на смазанной кокосовым маслом сковороде с двух сторон на среднем огне. Как только верхняя поверхность блина станет матовой, можно переворачивать, не ждём зарумянивания. Перед подачей каждый блинчик покрываем творожным сыром, сверху кладём ломтики слабосолёной рыбки и огурца (без кожуры), сворачиваем в трубочку. Можно подавать!

— Банановые блинчики

Вам понадобится: 1 спелый банан, яйцо,1 стакан муки, пополам из муки бурого риса и нутовой, 150 мл растительного молока для толстых блинчиков (и больше для тонких), 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Как приготовить: банан с молоком взбиваем в блендере до однородной массы. Добавляем муку, разрыхлитель и соль, все перемешиваем. Выпекаем на раскалённой сковороде на капле кокосового масла.

— Морковные блинчики

Вам понадобится: морковь 116 г., 1 яйцо, йогурт греческий 100 мл, мука овсяная 50 г. (перемолотый геркулес), вода 100 мл. масло кокосовое для смазывания сковороды, разрыхлитель, щепотка соли, подсластитель по желанию.

Как приготовить: все ингредиенты помещаем в блендер и тщательно измельчаем. Оставляем на полчаса. Затем добавляем воду до консистенции блинного теста, примерно 100 мл. После снятия со сковороды сразу накрываем крышкой.



— Кокосовые блинчики

Вам понадобится: 2 яйца, 2 столовые ложки кокосовой муки, 100 мл кокосового молока, 1 чайная ложка мёда или подсластитель (по желанию), щепотка соли.

Как приготовить: взбиваем все ингредиенты до однородности и «гладкости» и выпекаем на среднем огне. Переворачиваем аккуратно.

Приятного аппетита!