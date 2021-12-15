8 млн рублей заплатит управляющая компания за гибель супругов от угарного газа в селе под Нижним Тагилом

В июле 2020 года в селе Николо-Павловское в одной из квартир обнаружили трупы супругов. Признаков насильственной смерти не было, все факты указывали на острое отравление окисью углерода. Позже следствие установило, что управляющая компания «Николо-Павловская» не очищала дымоход и вентиляцию, что привело к скоплению опасного угарного газа.

Родители погибших супругов обратились в Пригородный райсуд с иском к коммунальщикам о возмещении вреда. Они просили взыскать с управляющей компании в пользу отца погибшего мужчины 76,6 тысячи рублей, чтобы возместить расходы на погребение. А также 292,6 тысячи рублей в пользу родителей погибшей на погребение и установку памятника. Родители также попросили по 5 миллионов рублей каждому в качестве компенсации морального вреда.

«В исковом заявлении истцы указали, что гибель их детей является для них невосполнимой утратой, она причинила им огромные физические и нравственные страдания, несоизмеримую ни с чем душевную боль», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

При этом ранее компания «СПЕЦОГНЕЗАЩИТА» проводила проверку вентиляции. Согласно акту обследования, в 2020 году были проверены 42 вентиляционных канала, из них пригодны были лишь 24. Примерно такое же положение дел выявлялось ежегодно с 2018 года.

Исковые требования судом были удовлетворены частично. Управляющая компания должна выплатить родителям погибших супругов 8,4 миллиона рублей. Сначала ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском областном суде, сославшись на отсутствие причинно-следственной связи между смертью супругов и ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. Но Свердловский областной суд оставил без изменений решение Пригородного суда.