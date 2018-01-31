79-летний житель Нижнего Тагила убил за полтора месяца двух женщин

В Нижнем Тагиле 79-летний пенсионер за неполных два месяца стал виновником двух смертей. Утром 24 января в доме № 8 по улице Байдукова произошло убийство. Как рассказал АН «Между строк» следователь по особо важным делам Следственного управления СК по Тагилстроевскому району Вячеслав Негру, 79-летний мужчина нанёс несколько ножевых ранений своей 72-летней супруге, от которых та скончалась на месте.

«Мы пока не можем допросить подозреваемого, поскольку он с ножевым ранением находится в больнице, — пояснил следователь. — Поэтому мотивы его поступка нам не известны».

По информации АН «Между строк», 3 декабря прошлого года этот же пенсионер совершил смертельное ДТП в районе к/с «Капасиха».

Напомним, около 8:30 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу автомобиль Renault Logan сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и мужчину. От полученных травм 57-летняя пенсионерка скончалась на месте, второй пешеход, 75-летний мужчина, получил травму ноги. По данному факту Следственным управлением МУ МВД «Нижнетагильское» было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».