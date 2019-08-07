70-летний грибник погиб в лесу под Нижним Тагилом

Сегодня, 7 августа, в лесу под Нижним Тагилом было обнаружено тело 70-летнего жителя посёлка Вилюй. Вместе с дочерью пенсионер отправился за грибами в район Новоасбеста. По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», в лесу родственники разминулись. Женщина сразу сообщила об этом в полицию. Оказалось, мужчина нуждался в медицинской помощи.

На поиск пенсионера отправились спасатели, поисковый отряд «Скорпион» и сотрудники полиции. Около 19 часов его нашли мёртвым в лесополосе. По данному факту будет проведена проверка, следствие выяснит точную причину смерти мужчины.