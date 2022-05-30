7 обманутых пенсионеров за неделю и более миллиона рублей ущерба. В Нижнем Тагиле пожилые люди всё чаще попадаются на уловки телефонных мошенников

В Нижнем Тагиле за минувшую неделю пожилые тагильчане семь раз становились жертвами телефонных мошенников. Пенсионеры передавали свои сбережения злоумышленникам, которые сообщали им о попавших в беду родственниках.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», два последних инцидента произошли с 83-летней и 84-летней жительницами Ленинского района. Мошенники звонили женщинам по домашнему телефону и убеждали, что их родственники стали виновниками серьёзных ДТП (в первом случае мошенники говорили о попавшей в беду внучке, во втором — о племяннице). Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники убедили пенсионерок передать курьеру в назначенный час наличные. 83-летняя тагильчанка передала ему 777 тысяч рублей, а 84-летняя женщина — 200 тысяч рублей. По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

В целях профилактики дистанционного мошенничества сотрудники полиции встретились с пенсионерами в комплексном центре социального обслуживания населения Ленинского района. Полицейские раздали пожилым людям памятки с описанием наиболее распространённых примеров обмана граждан, показали подготовленный видеоролик и прочитали профилактическую лекцию.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям города чаще напоминать своим пожилым родственникам, чтобы те не доверяли незнакомым людям на улице и не воспринимали всерьёз информацию от неизвестных лиц по телефону.