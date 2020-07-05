666 случаев коронавируса выявили в Нижнем Тагиле с начала пандемии

За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 20 — в Нижнем Тагиле. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заболели уже 666 тагильчан.

Как рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+123), Алапаевска и Алапаевского района, Артинского, Артёмовского городских округов, Асбеста, Каменска-Уральского, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила (+20), Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Туринского, Талицкого, Сысертского городских округов, Первоуральска, Ревды, Ирбита, Камышлова, Кировграда, Нижней Салды, Кушвы, Среднеуральска, Берёзовского. Всего в регионе зарегистрировано 14 033 случая инфекцирования.

«Состояние 158 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 127 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 145 человек. Всего уральские врачи вылечили 8342 пациента.», — сообщили в штабе.

За сутки скончались ещё пять пациентов с подтверждённым коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 124 свердловчанина.

В России выявлено 6736 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 134 летальных исхода, полностью выздоровели 3871 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 681 251 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.