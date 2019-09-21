661 ученика школы № 87 на время капремонта кровли разбросали по двум другим образовательным учреждениям

На время капремонта кровли в школе № 87 её ученики и педагоги будут ходить в другие образовательные учреждения – школу № 4 и школу № 20. Детей, которые учатся в 1-5 классах, направили в школу № 4, остальные учащиеся теперь занимаются в школе № 20. Всего пришлось переводить 661 ребёнка, рассказала АН «Между строк» замначальника управления образования администрации Татьяна Гура.

Капитальный ремонт кровли школы № 87 на ул. Окунева, 45 начали делать только в сентябре, после начала учебного года, когда был разыгран конкурс по определению подрядной организации. Согласно его итогам, работами в образовательном учреждении за 18,5 млн рублей занялось ООО СТК «Успех» из Челябинска. Завершиться капремонт должен в ноябре.

На капремонт школы № 41, которая находится также на Вагонке (ул. Калинина, 2а), напомним, потратят 12,46 млн рублей. Её учащиеся на время работ будут переведены в школу № 38. Также сегодня приводится в порядок детский сад-школа № 105. Ранее администрация Нижнего Тагила сообщала, что намерена ежегодно приводить в порядок по три общеобразовательные школы в городе.

На согласительных комиссиях по формированию проекта бюджета Свердловской области на 2020 год тагильские власти попросили у области дополнительные средства на капремонты и замену пожарной сигнализации в образовательных учреждениях, где срок её эксплуатации уже истёк, а также на обустройство пешеходных переходов у школ и обновление светофоров.