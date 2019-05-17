60 региональных депутатов отчитались о доходах ниже прожиточного минимума

60 депутатов законодательных собраний российских регионов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, причём 11 из них, судя по отчётности, не заработали за год вообще ничего. Наименьший доход у депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал доход в 3 копейки. Больше всего таких депутатов в Северной Осетии и Дагестане, пишет РБК, изучивший декларации депутатов.

В число самых богатых региональных депутатов России вошли три уральца: заместитель председателя Заксобрания Константин Струков занял второе место в рейтинге с доходом в 4,46 млрд рублей, депутат из Курганской области Дмитрий Ильтяков на пятом месте (1,6 млрд рублей), его коллега Олег Колташов с доходом в 766 млн рублей стал девятым.

«Это казуистика нашего законодательства, я как индивидуальный предприниматель вынужден в декларации отражать все обороты своего предприятия, хотя они не являются выручкой: расходы из них никто не вычитает. Такая же история с Ильтяковым», — объяснил в разговоре с URA.ru Олег Колташов.

В декларации депутаты должны указывать доходы супругов и несовершеннолетних детей. За нарушение сроков подачи деклараций полномочия депутатов могут быть досрочно прекращены.