55-летняя тагильчанка взяла в кредит больше миллиона рублей и перевела всю сумму мошенникам

55-летняя женщина, работающая на металлургическом предприятии Нижнего Тагила, перевела мошенникам 1 миллион 125 тысяч рублей. Деньги она взяла в кредит.

Первый звонок поступил женщине 3 сентября. Неизвестный представился специалистом банка и сообщил, что злоумышленники взломали её личный кабинет в приложении и пытаются оформить кредит от её имени. Мошенник убедил женщину сделать заявку на заём в размере почти 800 тысяч рублей.

Для того чтобы провести операцию, тагильчанка уехала из сада, в котором она находилась в момент звонка, к банкомату. Там под руководством «сотрудника банка» она оформила онлайн-заявку на кредит. После поступления денег на карту женщина обналичила их и через банкомат перечислила на номера сотовых телефонов, которые ей назвал звонивший.

Ещё через несколько дней доверчивая тагильчанка оформила кредитную карту в салоне сотовой связи на сумму 220 тысяч рублей, которые также перевела через банкомат на телефоны мошенников.