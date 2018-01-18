52 человека сгорели в автобусе на трассе в Казахстане

В Казахстане сгорел пассажирский автобус, погибли 52 человека, со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС Руслана Иманкулова пишет «Интерфакс». Издание Nur.kz сообщает, что возгорание произошло в автобусе на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области, в 10 км от посёлка Калыбай. Пять человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно. О причинах возгорания не сообщается.

«Сегодня в 10:30 на трассе произошло возгорание пассажирского автобуса марки "Икарус", 52 человека погибли, ещё пять пострадали. Все граждане Узбекистана», — сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.

Отмечается, что на место пожара направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района. В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя главы области, развёрнута горячая линия психологической службы.