50 промтов для ИИ под самые распространённые задачи. Советы от эксперта по нейросетям Евгении Даныевой

Нейросети не заменят людей, но они усилят нас при «правильном подходе». В этом убеждена эксперт по искусственному интеллекту и владелица швейного производства Евгения Даныева. Предпринимательница активно продаёт свои услуги в Telegram при помощи искусственного интеллекта (ИИ). В Екатеринбурге на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в креативном кластере «ДОМНА» и на онлайн-площадке эксперт провела несколько встреч, где на основании личного опыта рассказала об инструментах продвижения и возможностях ИИ, которые она при этом использует.

Приветствовал гостей мероприятия цифровой аватар Евгении, их у неё несколько, все говорят на разных языках. Сейчас у предпринимательницы есть три канала продвижения в Telegram, при помощи ИИ она пишет для них посты, а также создаёт GPT-агентов, которые могут отвечать на рабочие вопросы вместо неё. Евгения занимается созданием брендов одежды с нуля и выпускает их в продажу, для продвижения бизнеса она делает концепции, сторителлинги, изображения, видео при помощи ИИ.

В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» Евгения поделилась готовыми промтами (набор инструкций для нейросети, на основе которых генерируется контент) на разные запросы в сфере бизнеса, которые ей также помог составить искусственный интеллект.

Запрос: как справиться с выгоранием и достигнуть целей?

1. Помоги мне разработать персональный план управления стрессом, который включает техники релаксации, такие как медитация, йога и глубокое дыхание. Подробно опиши, как начать практиковать эти техники и как часто их следует выполнять для достижения наилучших результатов.

2. Предложи мне идеи по изменению моего рабочего места, чтобы оно способствовало снижению стресса и улучшению концентрации. Включи советы по организации пространства, выбору комфортной мебели и использованию элементов, которые могут помочь улучшить моё настроение и производительность.

3. Научи меня планировать регулярные перерывы во время рабочего дня для улучшения ментального здоровья. Объясни, как часто и как долго должны быть перерывы, а также предложи активности, которые можно выполнять во время этих перерывов для максимальной пользы.

4. Помоги мне разработать стратегии, которые помогут поддерживать баланс между моей профессиональной и личной жизнью. Предложи методы установления границ и управления временем, которые помогут мне не перегружать себя работой и находить время для отдыха и личных увлечений. Справиться с «выгоранием» и достигнуть целей.

5. Найди и расскажи мне истории людей, которые успешно справились с профессиональным выгоранием. Обсуди, какие шаги они предприняли для восстановления своего эмоционального и физического здоровья, чтобы я могла взять на вооружение полезные подходы.

6. Приведи примеры лидеров моей ниши (укажите свою нишу), подробно опиши инструменты, которые они использовали, чтобы достигнуть целей.

7. Проведи анализ моих основных конкурентов и помоги определить, что делает мой продукт или услугу уникальными. Предложи стратегии для коммуникации этого UTP целевой аудитории.

8. Подскажи, как мне налаживать сетевые связи и строить стратегические партнёрства, которые могут способствовать росту моего бизнеса. Предложи способы установления и поддержания профессиональных отношений, которые могут привести к совместным проектам или новым бизнес-возможностям.

9. Помоги мне разработать эффективную маркетинговую кампанию, включая выбор каналов распространения, определение бюджета и создание контента. Обсуди, как измерять эффективность кампании и корректировать стратегию на основе полученных данных.

10. Разработай рекомендации по созданию и поддержанию корпоративной культуры, которая способствует вовлеченности и удовлетворённости сотрудников. Опиши, какие культурные аспекты могут помочь улучшить работу команды и снизить текучку кадров (укажите свою нишу).

11. Предложи методы и инструменты для улучшения управления временем и проектами в моём бизнесе. Обсуди, как правильно расставлять приоритеты и эффективно распределять ресурсы между проектами.

12. Анна мечтает стать профессиональным фотографом. Она знает, что ей нужно много учиться и практиковаться, но часто теряется в выборе, какие именно курсы и мастер-классы посещать. Оформи для Анны план обучения на год, который включает посещение мастер-классов, изучение теории и практическую фотосъёмку. Помоги ей также определить, как оценивать свой прогресс (вместо Анны опишите себя или клиента, для которого решаете подобную задачу).

13. Василий хочет вырастить томаты на своём подоконнике в городской квартире. Ему нужно понять, сколько горшков и каких размеров ему понадобится, если он планирует вырастить 10 томатных растений. Расскажи Василию о лучших практиках выращивания томатов дома, как часто их нужно поливать и удобрять, чтобы получить хороший урожай (вместо Василия опишите себя или клиента, для которого вы решаете подобную задачу).

14. Создай комплексный список вопросов для интервью, чтобы помочь мне определить уникальные сильные стороны и таланты. Вопросы должны исследовать различные жизненные и профессиональные аспекты, включая предпочтения в работе, моменты успеха и области интересов (опишите себя или клиента, для которого решаете подобную задачу).

15. Ты — специалист по тайм-менеджменту. Я — твой клиент. Объясни мне, что я должен сделать, чтобы составить оптимальное расписание своего дня, учитывая важность и срочность каждой задачи, как грамотно составлять списки дел, расставлять приоритеты и распределять время.

16. Я — амбициозная старшеклассница, мечтающая стать профессиональным нейросетологом (опишите кратко себя и свою мечту или цель). Сформулируй для меня список действий, который поможет улучшить мои шансы на реализацию этой мечты.

17. Я хочу открыть собственное дело по производству экоупаковки (опишите стартап). У меня есть идея и некоторый стартовый капитал, но я не знаю, с чего начать. Подскажи мне шаги для успешного запуска стартапа, включая маркетинговый анализ, подбор команды, регистрацию бизнеса и поиск инвесторов.

18. Я работаю над книгой, но столкнулась с писательским кризисом (опишите кратко свою текущую деятельность). Помоги мне найти способы вновь обрести вдохновение и мотивацию для завершения проекта. Обсуди возможности изменения среды, поиска новых источников вдохновения или даже короткого путешествия для смены обстановки.

19. Я — начинающий композитор, который мечтает выпустить свой первый музыкальный альбом (опишите кратко свою мечту или цель). Я уже написал несколько треков, но мне нужна помощь в организации записи альбома, подборе музыкантов и продвижении готового продукта. Напиши детальный план действий для меня, который поможет мне реализовать творческий проект.

20. Научи меня технике ведения дневника благодарности, где я могу ежедневно записывать положительные моменты дня, что поспособствует улучшению моего настроения и снижению стресса.

21. Проведи для меня интерактивную сессию, где я смогу описать свои текущие рабочие условия и чувства и помоги идентифицировать потенциальные причины выгорания и предложить способы их решения.

22. Объясни и научи меня основным техникам медитации или дыхательным упражнениям, которые помогут уменьшить чувство стресса и улучшить эмоциональное состояние.

23. Действуй, как бизнес-коуч: проведи для меня сеанса коучинга, цель — выявление проблем и составление плана их решения.

24. Ты — профессиональный психолог. Я — твой клиент. Задай мне 4 вопроса в формате интервью: задаёшь вопрос, ждёшь моего ответа, задаёшь следующий. На основе полученных ответов дай мне максимально конкретные рекомендации, основываясь на научных методиках.

Запрос: эффективно управлять бизнесом

1. Предложи стратегии по оптимизации управления персоналом, включая методы мотивации, обучения и развития сотрудников, чтобы улучшить производительность и удовлетворённость на рабочем месте.

2. Помоги создать маркетинговый план, который учитывает текущие тренды рынка и поведение потребителей. Включи рекомендации по цифровому маркетингу, социальным сетям и традиционным рекламным кампаниям.

3. Подготовь подробный финансовый план с прогнозами доходов и расходов. Обсуди, какие финансовые показатели следует отслеживать для оценки здоровья бизнеса и какие шаги следует предпринять при отклонениях от плана.

4. Разработай стратегии для улучшения обслуживания клиентов, включая методы быстрого реагирования на обращения клиентов и повышения общего уровня удовлетворённости клиентов.

5. Подготовь план управления изменениями для внедрения новой технологии или процесса в моём бизнесе. Включи этапы внедрения, методы минимизации сопротивления среди сотрудников и стратегии эффективного общения.

6. Разработай рекомендации по устойчивому развитию моего бизнеса. Обсуди, какие практики можно внедрить для снижения воздействия на окружающую среду, улучшения общественного восприятия и потенциального снижения операционных расходов.

7. Изучи веб-сайты (указываете компанию, которая вас интересует), сосредоточив внимание на дизайне интерфейса, удобстве навигации и общем пользовательском опыте. Сравни их подходы и предложи улучшения для нашего сайта.

8. Собери информацию о ценах и тарифных планах (указываете компанию, которая вас интересует). Анализируй, как они позиционируют свои продукты и услуги с точки зрения ценовой стратегии, и предложи изменения в нашей ценовой политике.

10. Проанализируй активность в социальных сетях, включая типы контента, частоту публикаций, вовлеченность аудитории и стратегии продвижения. Определи, какие методы могут быть эффективны для нас.

11. Изучи рассылки (указываете компанию, которая вас интересует), которые отправляют своим подписчикам. Анализируй их структуру, дизайн и контент. Предложи, как можно улучшить наши собственные электронные кампании.

12. Собери отзывы клиентов с различных платформ (указываете компанию, которая вас интересует). Проанализируй общие темы жалоб или хвалебных отзывов и предложи способы, как мы можем улучшить наш продукт или услугу.

13. Оцени ассортимент предлагаемых продуктов (указываете компанию, которая вас интересует). Определи их сильные и слабые стороны и предложи, как мы можем расширить или улучшить нашу собственную продуктовую линейку.

14. Проведи анализ SEO-оптимизации сайтов (указываете компанию, которая вас интересует). Изучи их ключевые слова, структуру сайта и контент для поисковой оптимизации. Предложи, как мы можем улучшить наши SEO-усилия.

Запрос: работа с отзывами на маркетплейсах

1. Ты — покупатель блендера на Ozon. Ты совершил покупку и остался доволен. После 2-3 недель использования напиши отзыв о функциональности и удобстве использования блендера. Но при этом подчеркни, что шумовой уровень выше ожидаемого. Напиши реалистичный отзыв о блендере, избегай излишних эмоций, фальши, восторга, будь естественен, используй разговорный формат. В отзыве умеренно похвали продукт и вырази желание улучшить какой-либо функционал.

2. Покупка кроссовок на Wildberries: вы купили на Wildberries новые кроссовки для бега. Расскажите о своих ощущениях после первой пробежки: насколько хорошо они амортизируют, как сидят на ноге и соответствуют ли они вашим ожиданиям по стилю.

3. Покупка детского велосипеда на Wildberries. Вы выбрали велосипед для вашего ребёнка с дополнительными защитными колёсами. Расскажите о его безопасности и стабильности при езде, удобстве управления для ребёнка, качестве и дизайне сборки, а также о том, насколько легко было снять защитные колёса, когда они стали не нужны.

Запрос: с лёгкостью создавать описание товаров

1. Напиши текст для Ozon и Wildberries для умных часов с функцией мониторинга здоровья: водонепроницаемость, долгий срок службы батареи, стильный дизайн, точность измерений, совместимость с iOS и Android, уведомления о звонках и сообщениях. Используй профессиональный аналитический стиль, избегая сложных терминов и шаблонных выражений. Включи ключевые слова для продвижения товара.

2. Напиши описание для маркетплейсов для портативной колонки с Bluetooth: высокое качество звука, долговечный аккумулятор, водонепроницаемость, компактный размер. Подчеркни удобство использования в различных условиях, идеально для путешествий и активного отдыха. Стиль текста должен быть динамичным и привлекательным, с использованием ключевых слов.

3. Создай текст для Ozon и Wildberries для электронной книги: легкочитаемый экран, длительное время работы от батареи, вместительная библиотека. Акцентируй внимание на удобстве для любителей чтения, возможности хранения большого количества книг и защите глаз. Текст должен быть информативным и привлекательным для книголюбов.

4. Создай описание для маркетплейсов для увлажнителя воздуха с ароматерапией. Преимущество: улучшает качество воздуха, множество ароматов, тихая работа. Подчеркни идеальность для создания комфортной атмосферы в доме.

5. Сформулируй текст для Ozon и Wildberries для комплекта походной посуды. Особенности: лёгкий и прочный материал, компактное хранение, включает всё необходимое для приготовления и приёма пищи на природе. Акцентируй внимание на удобстве и практичности для путешественников и любителей активного отдыха, подчёркивая лёгкость транспортировки и долговечность.

Запрос: управлять финансами без синдрома самозванца

1. Создай детализированный месячный бюджет для семьи с двумя детьми, учитывая доходы, основные расходы, сбережения и непредвиденные траты, с рекомендациями по минимизации расходов.

2. Разработай стратегию инвестирования для начинающих с нулевым опытом, объясняя различные типы инвестиционных инструментов, включая акции, облигации, взаимные фонды, как разнообразить портфель для минимизации риска.

3. Предложи план погашения кредитной карты и других долгов с высоким процентом без ущерба для ежемесячного бюджета.

4. Составь руководство по созданию аварийного фонда, рассчитанного на 6 месяцев расходов, с советами по выбору подходящего финансового инструмента для его хранения.

Принять участие в образовательных мероприятиях фонда можно бесплатно. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».