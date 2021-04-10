5 требований ГИБДД к владельцам электросамокатов, роликов, скейтбордов и гироскутеров

Госавтоинспекция напоминает о правилах дорожного движения для тех, кто катается на роликах, электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах и других аналогичных средствах передвижения.

«Лицо, использующее средство индивидуального передвижения (СИМ), является участником дорожного движения в качестве пешехода, поэтому и правила должно соблюдать именно для пешеходов. Исключения составляют велосипеды и инвалидные коляски», — говорят в ГИБДД.

1. Чтобы перейти дорогу, нужно сойти с устройства, взять его в руки и перейти дорогу пешком, подчиняясь правилам для пешеходов.

2. Выезжать на проезжую часть дороги на этих устройствах нельзя.

3. Кататься на СИМ необходимо там, где нет движения машин. Также нужно обязательно использовать средства пассивной защиты (велошлем, наколенники, налокотники) и световозвращатели.

4. Владельцы электросамокатов, чьи устройства имеют электродвигатель мощностью более 0,25 кВт и разгоняются больше 50 км/ч, должны иметь водительские права категории М или А, так как такие СИМ в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза относятся к мототранспортным средствам категории I.

5. Кататься на электротранспорте можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам, дети до семи лет обязательно должны быть в сопровождении взрослого.